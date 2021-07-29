У Карпатах в туристів влучила блискавка.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС на своїй сторінці у Facebook.
Інцидент стався сьогодні, 29 липня, о 13:00. До рятувальників звернулися туристи, які повідомили, що троє осіб потребують допомоги після удару блискавки.
"Це трапилося, коли група з восьми осіб рухалися маршрутом в районі гора Кругла Боржавського хребта", - розповіли у ДСНС.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт на спецтехніці вирушили фахівці Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи. О 16:16 потерпілих було знайдено. Після надання їм першої долікарської допомоги рятувальники доправлять їх до смт Міжгір'я, де передадуть під опіку медиків.
Читайте такожНа Тернопільщині під час пожежі у підсобці загинула дворічна дівчинка (фото)