У Дніпропетровській області блискавка поцілила у двох жінок 50 та 67 років, які під час негоди вийшли на околицю села, аби загнати корів з пасовища.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Обидві знепритомніли, але згодом молодша з жінок опритомніла і змогла дійти до найближчого будинку, аби викликати швидку.

Другу потерпілу, на якій від удару блискавки розплавився одяг, із серйозними опіками шпиталізували до реанімації. Вона у важкому стані, але її життю нічого не загрожує, кажуть медики.

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Автор: Людмила Жерновська