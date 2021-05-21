Блискавка вдарила, коли мешканки були на околиці села / фото depositphotos.com
У Дніпропетровській області блискавка поцілила у двох жінок 50 та 67 років, які під час негоди вийшли на околицю села, аби загнати корів з пасовища.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Обидві знепритомніли, але згодом молодша з жінок опритомніла і змогла дійти до найближчого будинку, аби викликати швидку.
Другу потерпілу, на якій від удару блискавки розплавився одяг, із серйозними опіками шпиталізували до реанімації. Вона у важкому стані, але її життю нічого не загрожує, кажуть медики.
У Дніпропетровській області блискавка поцілила у двох жінок 50 та 67 років
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