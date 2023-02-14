Зрадник збирав розвіддані для ворога та хотів вступити до лав окупаційних військ.

У Слов’янську на Донеччині затримали російського агента, який збирав розвіддані для ворога та хотів вступити до лав окупаційних військ.

Як повідомляє Служба безпеки України, ним виявився житель Слов’янська, який торік восени почав добровільно працювати на спецслужбу країни-агресора.

За даними правоохоронців, чоловік пішов на співпрацю з ворогом із ідеологічних мотивів.

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"Більше того, проявивши свою "користь" для рашистів, він планував вступити до лав терористичної організації "ДНР". Саме тому чоловік активно допомагав агресору розвідувати місця розташування та маршрути переміщення українських Сил оборони. Крім цього, агент передавав ворогу локації цивільної та критичної інфраструктури поблизу лінії фронту", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що цю інформацію окупанти використовували для нанесення масованих ракетно-артилерійських ударів і підготовки диверсій.

Зокрема, для збору розвідданих затриманий здійснював приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням засобів фото- і відеофіксації, а зібрані дані надсилав представникам спецслужб РФ через заздалегідь відпрацьовані електронні канали зв’язку.

Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили мобільний телефон, що містить докази листування із ворогом, а також чернетку заяви, в якій фігурант просив прийняти його до лав окупантів.

Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Нещодавноу Києві затримали колаборанта, який хотів записатися в Червоний Хрест і втекти з країни. Зрадник намагався "легалізуватися" під виглядом волонтера, видаючи себе за переселенця з Луганщини.

А у Луганській області спіймали зрадника, який ремонтував техніку росіян. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення росіян в Україну підтримав ворога.

У Херсоні вдалося затримати зрадника, який співпрацював з окупантами та став громадянином РФ. Чоловік мав дозвіл на безперешкодний проїзд блокпостів окупантів та носіння зброї.

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