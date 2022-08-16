Він мав посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Служба безпеки України затримала у Слов’янську росіянина, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів Збройних сил України, насамперед артилерії, на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

"Насамперед ворога цікавили позиції української артилерії, яка знищує командні пункти та склади з боєприпасами окупаційних угруповань", - наголосили у СБУ.

Зазначається, що інформатором виявився громадянин Росії, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні.

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ він через особисті зв'язки вийшов на представників російських спецслужб. І відтоді за завданням окупантів вів таємне спостереження за позиціями українських військ та їх передислокацією поблизу лінії фронту. Свої розвіддані супроводжував фото-, відеофіксацією відповідних локацій з прив'язкою до місцевості", - йдеться у повідомленні.

Зв'язок з окупантами він підтримував через свого знайомого з Росії, який також співпрацює з російськими спецслужбами. Для комунікації і передачі даних обоє застосовували анонімний Телеграм-канал.

"Окупанти планували використати їх для точних ракетних ударів по підрозділах Сил оборони України. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали ворожого агента", - мовиться у дописі.

Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.

Раніше стало відомо, що СБУ затримала агента спецслужб Росії, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів армії України та тероборони, функціонування резервних аеродромів та військових полігонів на півдні Одещини.

Сьогодні УНІАН писав, що контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію з викриття і затримання агента ФСБ, який розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу південного фронту. Також він збирав інформацію про результати ворожих обстрілів по об’єктах цивільної і критичної інфраструктури Запоріжжя.

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