Серед "клієнтів" громадяни РФ та жителі ТОТ України.

Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність міжнародного угруповання ділків, які організували механізм отримання іноземного громадянства на підставі підроблених документів.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, протиправний бізнес налагодили жителі Івано-Франківської та Чернівецької областей через посередника-іноземця.

Зловмисники виготовляли фіктивні документи, необхідні для набуття громадянства однієї з країн ЄС, та забезпечували процедуру їх подання на розгляд поза основною чергою.

За свої послуги вони брали 5 тисяч євро.

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Серед "клієнтів" зловмисників були громадяни Російської Федерації, жителі тимчасово окупованих територій України.

Під час обшуків у фігурантів вилучили близько 60 комплектів документів громадян РФ та України для отримання іноземного громадянства; оригінали та копії іноземних паспортів; підроблені печатки та штампи тощо.

Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру.

Як повідомляв УНІАН, співробітники Служби безпеки України викрили у Києві, на Львівщині та Рівненщині мережі із виготовлення та продажу фейкових COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів.

Автор: Світлана Закелова