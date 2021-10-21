За даними ЗМІ, затримано дві людини.

Співробітники Служби безпеки України затримали працівника Державного бюро розслідувань. Його затримали через провокацію підкупу.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

"Сьогодні співробітники СБУ затримали працівника ДБР за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ст. 370 КК України (провокація підкупу)", – йдеться в повідомленні.

При цьому в Бюро запевнили, що допомагатимуть слідству.

Читайте такожПобиття поліцією затриманих: факти насильства розслідують у трьох областях"Керівники затриманого працівника будуть відсторонені від посад на час розслідування", - підкреслили в ДБР.

При цьому деякі українські ЗМІ повідомили, що бійці СБУ затримали оперативника та начальника відділу центрального апарату ДБР.

Як раніше повідомляв УНІАН, Служба безпеки України викрила на системній корупції керівника підрозділу одного з департаментів Київської міської держадміністрації.

Чиновник вимагав гроші з власників малого та середнього бізнесу. У разі відмови платити "данину", він погрожував перевірками. Сума хабаря становила в середньому 2 тис.доларів з підприємця.

Автор: Анастасія Горбачова