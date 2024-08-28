Середній палець під час гімну: львівська експосадовиця подає в суд на волонтерку, яка зняла відео

Жінка заявила, що цей жест було адресовано конкретній пані, а не українцям.

Експосадовиця Львівської ОВА Лідія Данько заявила, що подасть у суд на волонтерку Лесю Менкуш-Мальків. Напередодні вона опублікувала відео, на якому Данько показує середній палець, відмовившись підвестися під час виконання гімну.

Як пише ZAXID. net, Данько заявила, що готує позов, оскільки волонтерка знімала її, поширила її персональні дані й образила її честь та гідність.

За версією Данько, у той день вона сиділа на лавці у сквері біля адміністрації та листувалася з робочих питань у телефоні. Одна з учасниць заходу на підтримку полонених і зниклих безвісти сіла поруч. Потім підійшли інші жінки, одна з яких "грубо шарпнула" її наплічник. На прохання так не робити, за словами експосадовиці, її обізвали "бидлом".

Відео дня

Пізніше одна з жінок начебто почала дивитися в її телефон із робочим та особистим листуванням, а коли Данько знову попросила так не робити, її називали "сепаратисткою".

Данько додала, що таке спілкування нібито тривало 30 хвилин, а відійти вона не могла, бо "мала завершити робочі питання". Колишня посадовиця наполягає, що їй було зручніше робити це саме на тій лавці, і вона нібито встала б під час гімну, тільки-но завершила б листуватися.

"Але мені пізніше не дали цього зробити, на мене почали напирати, запихати в обличчя телефон. Мене почали штовхати і шарпати. Цей жест (середній палець, - УНІАН) був адресований одній конкретній пані, яка тривалий час чинила на мене психологічний тиск", - заявила Данько.

Колишня посадовиця заявила, що пішла з місця інциденту і не тікала від поліції, натомість спілкувалася з правоохоронцями біля входу до Львівської ОВА.

Крім того, Данько зазначила, що й раніше думала про звільнення, а скандальна ситуація стала "останньою краплею".

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, у Львові жінка відмовилася встати під час виконання державного гімну та продемонструвала нецензурний жест.

Відео інциденту опублікувала одна з очевидиць у соціальних мережах. Згодом з'ясувалося, що жінка працювала у Львівській обласній військовій адміністрації, звідки її звільнили на тлі публікації ролика.

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