Львівська чиновниця показала середній палець на прохання встати під час гімну (відео)

Жінку негайно звільнили. Вона нібито сама написала заяву про звільнення.

У Львові жінка відмовилася встати під час виконання державного гімну та продемонструвала нецензурний жест.

Відео інциденту опублікувала одна з очевидиць у соціальних мережах. Згодом з'ясувалося, що жінка працювала у Львівській обласній військовій адміністрації, звідки її звільнили на тлі публікації ролика.

На кадрах видно, як жінка сидить на лавці на вулиці, поки навколо неї інші люди співають державний гімн. За даними авторки відео, цей час відбувався захід на підтримку українських полонених і тих, хто зник безвісти.

Учасники заходу рушили колоною до Львівської ОВА, де наприкінці заспівали гімн. Саме під час цього жінка, відео з якою поширили в мережі, сиділа на лавці й не підіймалася. Вона не зробила цього навіть тоді, коли її про це попросили.

"У відповідь - демонстративно зухвалий погляд", - каже авторка ролика.

Крім того, жінка показала середній палець, а потім кинулась тікати, однак її наздогнали поліціянти. Жінка показала документи та сказала, що працює у Львівській ОВА.

Автори відео вказали ім’я жінки та додали, що чекають реакції від Львівської ОВА. Як розповів виданню ZAXID.net керівник департаменту внутрішньої політики ЛОДА Юрій Горун, зображена на відео жінка справді працювала в адміністрації. Її звільнили після того, як вона написала відповідну заяву від 24 серпня.

"Такі дії неприпустимі не те що для чиновників, а для українців загалом", - сказав Горун.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у Яворові Львівської області напали на співробітника ТЦК та СП. У військового на імʼя Юрій діагностували закриту черепно-мозкову травму.

Зазначається, що Юрій потрапив до ТЦК після служби на фронті. У Миколаївській області у 2022 році він отримав поранення під час виконання обовʼязків – лікарі діагностували осколкові поранення м’яких тканин правого плеча, термічний опік полум’ям обличчя та акубаротравматичне ураження обох вух.

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