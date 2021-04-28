Директор школи заявив, що учень неодноразово порушував дисципліну.

Одеська вчителька, проти якої восьмикласник під час уроку застосував газовий балончик, за попередніми даними не мала з ним тривалого конфлікту.

Читайте такожКарантин у Києві: коли учні повертаються за шкільні парти

Як повідомляють "Вартові Еспресо", про це розповіла Глава міського Департаменту освіти Олена Буйневіч.

За її словами, у постраждалої вчительки діагностували опік очей. Наразі вона перебуває вдома. Причини інциденту має встановити спеціальна комісія - слід встановити, чому дитина опинилась в такому психологічному стані, і де взяла газовий балончик.

Батько восьмикласника на інцидент поки ще не відреагував.

Як розповіла Буйневич, диркетор школи повідомила, що учень часто порушував дисципліну. Втім, інформації про тривалий конфлікт між ним та постраждалою вчителькою немає.

Імовірно, сварка між педагогом та школяром виникла безпосередньо під час уроку.

Тим часом в одеських Telegram-каналах пишуть, що проблемний учень місяць тому втратив свою матір, а вчителька начебто зробила йому зауваження та пригрозила подзвонити батькам.

Нагадаємо, в одеській школі №22 учень 8-го класу бризнув у вчительку з газового балончика. До навчального закладу викликали поліцію.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров