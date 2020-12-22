Відео танцю дівчата виклали у соціальній мережі.

П’ять курсанток Харківського національного університету внутрішніх справ станцювали у гуртожитку під скандальних «Воровайок», які підтримують агресію Росії та неодноразово виступали перед окупантами на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні вишу.

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Відео танцю дівчата виклали у соціальній мережі. Водночас адміністрація пообіцяла розібратися.

«У соціальних мережах з’явилося відео, на якому дівчата у формі курсантів, ймовірно поліцейського вишу, танцюють під музичне супроводження російського шансону. Із зазначеного факту призначено службове розслідування», – йдеться у повідомленні прес-служби університету.

Що відомо про гурт

«Воровайки» – російський гурт, учасники якого підтримали дії Путіна і не приховують свою політичну позицію щодо агресії Кремля на Донбасі й у Криму. Жінки у своїх текстах неодноразово висміювали українців, а також виступали на окупованому півострові.

У грудні 2019 року росіянки намагалися провести свій концерт в Україні. Проте завдяки обуренню громадян на проблему звернули увагу правоохоронні органи – вони заборонили учасникам гурту в’їзд на територію держави.

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Автор: УНІАН