П’ять курсанток Харківського національного університету внутрішніх справ станцювали у гуртожитку під скандальних «Воровайок», які підтримують агресію Росії та неодноразово виступали перед окупантами на Донбасі.
Про це йдеться у повідомленні вишу.
Читайте такожНа Одещині за недбалість судитимуть двох військових
Відео танцю дівчата виклали у соціальній мережі. Водночас адміністрація пообіцяла розібратися.
«У соціальних мережах з’явилося відео, на якому дівчата у формі курсантів, ймовірно поліцейського вишу, танцюють під музичне супроводження російського шансону. Із зазначеного факту призначено службове розслідування», – йдеться у повідомленні прес-служби університету.
Що відомо про гурт
- «Воровайки» – російський гурт, учасники якого підтримали дії Путіна і не приховують свою політичну позицію щодо агресії Кремля на Донбасі й у Криму. Жінки у своїх текстах неодноразово висміювали українців, а також виступали на окупованому півострові.
- У грудні 2019 року росіянки намагалися провести свій концерт в Україні. Проте завдяки обуренню громадян на проблему звернули увагу правоохоронні органи – вони заборонили учасникам гурту в’їзд на територію держави.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram