Першокласницю під Дніпром виставили з класу, поки її одноліткам роздавали подарунки до Дня Миколая.
Про це йдеться у сюжеті 5 каналу.
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Матір потерпілої каже, що вказаний захід провели батьківським коштом. Напередодні вона відмовилась сплачувати чергові внески, хоч зазвичай це робила.
«Я здала всі фонди, я брала участь всюди по максимуму. Все, що я здаю, це стосується тільки дитини й тільки школи. Гроші були витрачені на вчителя», – розповіла матір дівчинки.
Школярку вигнали з кабінету і зачинилися разом з Миколаєм ще до закінчення уроків.
Вчителька ж заперечила скаргу матері учениці та відмовилась спілкуватися з журналістами.
У коментарі телебаченню директор закладу ж натомість відповів, що будь-які внески у них під забороною. Жодного конфлікту у ситуації він не бачить, а подарунки, придбані коштом громади, вручені всім дітям.
З конфліктом обіцяє розібратися спеціально створена комісія. Вчительці загрожує догана.
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