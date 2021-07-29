Також відомий мандрівник назвав три можливі причини падіння літака, пілотом якого був його давній товариш.

Зірка телеканалу "1+1" і ведучий тревел-шоу Дмитро Комаров зробив заяву після смерті свого друга - пілота Ігоря Табанюка. Чоловік загинув у авіакатастрофі на Прикарпатті, яка трапилася 28 липня.

Про втрату товариша і свою думку про причини трагедії Комаров розповів на своїй сторінці в Instagram.

"Мені складно писати і говорити. Ігор був другом. Він - один з кращих пілотів України. Людина, яка все своє життя, час, сили і енергію віддала авіації. Її розвитку. Людина, яка за свої гроші відродила аеродром в Коломиї з руїн, відкрила льотну школу, проводила свята для всіх бажаючих", - повідомив Дмитро Комаров.

Загиблий пілот був прекрасною людиною і присвятив все своє життя небу, розвитку Прикарпаття та іншим людям.

Читайте також"Ви знаєте, хто я?!": дружина митника влаштувала скандал через п'ятдесят яну їзду в Києві (відео)"Поспілкувався з дуже багатьма пілотами. Вони єдині в думці: якщо Табанюк не зміг впоратися з цією ситуацією - вона була невиправною. Він 40 років за штурвалом", - вказав ведучий.

Останній рік у Ігоря був важкий. Аеродром, справу його життя, намагалися "віджати", написав Комаров. Він звернувся до керівництва міста і країни з проханням не погубити справу життя Табанюка.

Також Комаров назвав 3 можливі причини трагедії. "Є відео падіння. Штопор. Можу припустити, що це: 1) відмова управління, техніки, 2) втрата свідомості, напад, 3) втручання в управління пасажиром" - написав ведучий.

Дмитро Комаров наголосив на важливості проведення детального розслідування.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що останні секунди польоту літака на Прикарпатті випадково зняли на відео. Трагедія потрапила в об'єктив камери відпочиваючих на річці.

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Автор: Поліна Кузенко