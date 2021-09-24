Тіло чоловіка виявили грибники, які й повідомили про це поліції.

На Київщині знайшли повішеним чоловіка, який зник ще у червні

Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook

"23 вересня, до відділення поліції № 2 (смт. Чабани) надійшло повідомлення від грибників про те, що вони виявили тіло чоловіка у лісі поблизу села Юрівка Фастівського району", – інформують правоохоронці.

Як з’ясувалось, 51-річний чоловік безвісти зник 9 червня. Про його зникнення із заявою до поліції звернулись родичі.

Читайте такожУ Харкові п’яний неадекват напав на медиків швидкоїПопередньо встановлено, що чоловік на велосипеді поїхав у невідомому напрямку і додому не повернувся. Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили родичів померлого, які впізнали його. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"Наразі проводяться відповідні експертизи та встановлюються всі обставини смерті", - сказано у дописі.

В прес-службі поліції Київщини УНІАН розповіли, що цей випадок не пов'язаний зі слідчими діями в рамках розслідування замаху на вбивство помічник президента Сергія Шефіра, про що сьогодні повідомляли деякі ЗМІ: тіло виявили випадково грибники, місце виявлення знаходиться далеко від місця нападу на авто Шефіра.

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Автор: Дмитро Хилюк