Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Стрілянину влаштували під час весілля у селі Нижні Петрівці Чернівецького району. Нареченому-бешкетнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили в прес-службі поліції Чернівецької області

Під час руху весільного кортежу 27-річний наречений кілька разів вистрілив з автоматичного карабіна в повітря. За даними поліції, зброя належить 33-річному односельцю нареченого, якому після інциденту анулювали дозвіл на зброю.

Крім того, чоловіка притягнуть до відповідальності за статтею 190 "Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної або пневматичної зброї" Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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"Слідчі поліції повідомили 27-річному чоловікові про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 4 статті 296 (Хуліганство) та частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Стрілянина на весіллі в Одесі

14 липня в селі Фонтанка Одеської області чоловік, що пересувався на автомобілі, влаштував стрілянину з автоматичної зброї біля ТРЦ "Рів'єра". Інший чоловік на іншому автомобілі в цей час влаштував дрифт на дорозі.

Також очевидці повідомили про постріли з розташованого недалеко ресторану "Море", де "відзначають весілля чеченці". На місце виїхала поліція, був введений план "Перехоплення". В результаті затриманий влаштував стрілянину біля ТРЦ 22-річний Кирило Крамаренко.

Відкрито провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Весілля було у 24 – річного Магомеда Закарієва-відомого спортсмена.

За даними директора департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка, на весіллі було кілька людей з російським громадянством, яких планують видворити з України.

Автор: Анастасія Горбачова