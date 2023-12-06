Силовики розслідують вбивство чоловіка.

Влада Російської Федерації підтвердила смерть зрадника України Іллі Ківи. Силовики РФ відкрили кримінальну справу.

"Слідчими органами ГСУ СК Росії по Московській області порушено кримінальну справу за фактом вбивства чоловіка (ст.105 КК РФ). Встановлено особу вбитого - це екс-депутат Верховної Ради України - Ілля Кива", - пишуть російські ЗМІ.

У прес-службі ГСУ СК по Московській області заявили, що Кива загинув від вогнепального поранення.

Відео дня

"За попередніми даними слідства, ввечері на території парку одного з котеджних селищ у селі Супонево Одинцовського міського округу невідомий здійснив у потерпілого постріли з невстановленої зброї. Від отриманих поранень чоловік помер на місці", - зазначено в повідомленні.

Ліквідовано Іллю Киву - що відомо

Російська пропаганда повідомила, що в Підмосков'ї знайшли мертвим нардепа-втікача Іллю Киву. У мережі з'явилася інформація, що його тіло знайшли в селі Супонево. На правій скроні нібито була різана рана, а на лівій частині обличчя-гематома

Пізніше джерела УНІАН повідомили, що зрадника України ліквідували зі стрілецької зброї в ході спецоперації СБУ.

У свою чергу представник ГУР Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що Кива ліквідовано.

Вас також можуть зацікавити новини: