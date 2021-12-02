У зв’язку з тим, що неповнолітній не досяг віку кримінальної відповідальності, до нього можливо застосувати лише примусові заходи виховного характеру.

На Харківщині за вбивство 6-річної Мирослави Третяк неповнолітнього хлопця на 3 роки направили до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

"Прокурори у суді довели, що 28 липня 13-річний хлопець вбив сусідську 6-річну дівчинку. Правоохоронці виявили тіло дитини в покинутому приміщенні з ознаками насильницької смерті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ухвалою Вовчанського районного суду Харківської області від 2 грудня підтримано позицію обласної прокуратури та застосовано до неповнолітнього максимально можливий примусовий захід виховного характеру у вигляді направлення до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків строком на 3 роки.

Читайте такожЗнущався перед усім класом: на Кіровоградщині школяр побив дівчину (відео)За інформацією відомства, у зв’язку з тим, що неповнолітній не досяг віку кримінальної відповідальності, відповідно до вимог КПК України, до нього можливо застосувати лише примусові заходи виховного характеру.

28 липня, поліція Харківської області розповсюдила повідомлення про розшук дитини. Про зникнення дівчинки о 19:10 повідомила її мати, розповівши, що дитина пішла гуляти з 13-річним знайомим, який живе неподалік в селищі Старий Салтів.

Дівчинку знайшли мертвою. Тіло дитини виявили в покинутому будинку з ознаками насильницької смерті - були забої голови та обличчя.

У скоєнні злочину підозрювали неповнолітнього, з яким пішла гуляти жертва. Йдеться про підлітка, який живе з мамою по сусідству. За інформацією ЗМІ, 13-річний Богдан Ф. раніше вже перебував у полі зору поліції через жорстоке поводження з тваринами.

Мати загиблої дівчинки Тетяна Третяк розповіла, що дочка з імовірним убивцею знайома з дитинства. Богдан водився з малюками постійно, попри різницю у віці.

У жовтні адвокат родини Мирослави розкрив моторошні деталі розслідування трагедії. Над дівчинкою двічі познущались.

Автор: Світлана Макринська