Суд вже продовжив запобіжний захід для Богдана Ф . - він залишиться в спецрозподільнику.

Підліток, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк у Старому Салтові Харківської області, є осудним.

Про це повідомляє "Суспільне".

За словами прес-секретаря обласної прокуратури Дмитра Чубенка, про це йдеться в результатах психіатричної експертизи.

"Психіатрична експертиза показала, що підозрюваний був осудним і усвідомлює свої дії та їхні наслідки", - зазначив Чубенко.

У зв'язку з цим на судовому засіданні 27 серпня Київський районний суд Харкова задовольнив клопотання прокуратури і продовжив запобіжний захід для 13-річного Богдана Ф. - його залишать у спецрозподільнику для неповнолітніх злочинців ще на 30 діб.

Смерть Мирослави Третяк: що відомо

Мирослава Третяк зникла ввечері, 28 липня, у рідному селі Старий Салтів. Тіло дитини знайшли в покинутій будівлі з ознаками насильницької смерті - забоями голови та обличчя.

Читайте такожВбивство 6-річної Мирослави Третяк: у селі розповіли про можливі мотиви вчинку підліткаГоловним підозрюваним виявився 13-річний сусід Богдан Ф.саме в його товаристві востаннє бачили 6-річну дівчинку.

Відомо, що напередодні трагедії діти посперечалися, і вже згодом підліток запросив малолітню сусідку прогулятися.

Підозрюваний зізнався у вбивстві, однак його мотиви досі з'ясовують. Хлопець вже фігурував у скандалах-школяра неодноразово викривали у жорсткому поводженні з тваринами.

Але, як стверджує мати Богдана, в день трагедії з дітьми був і дорослий - раніше судимий харків'янин, який час від часу заїжджав у містечко.

Якщо провину доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Автор: Станислав Кожемякин