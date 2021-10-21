Над дитиною жорстоко познущались, нещасну дівчинку двічі зґвалтували.

Адвокат родини 6-річної Мирослави Третяк, яку вбили на Харківщині, розкрив моторошні деталі розслідування трагедії. Над дівчинкою двічі познущались, її родина зломлена від горя.

Про це адвокат Артем Донець розповів під час прес-конференції, передає "Depo.Харків".

За словами представника родини, яка досі не може оговтатися від трагедії, дитину вбили дуже жорстоко. У поліції була не одна заява на 13-річного хлопчика, який наразі підозрюється у причетності до смерті дівчинки, від нього страждало багато мешканців Старого Салтову. Проте, як зазначає адвокат, правоохоронці; не займалися цією справою.

Донець також розповів, що дівчинку двічі зґвалтували. Родина Мирослави досі не може оговтатися від горя.

"Уся родина - й матір, й батько, й старша сестра - знаходяться у глибокій психологічній кризі. Вони не просто надломлені. Вони зломлені. Мирославу по-звірячому вбили. Двічі зґвалтована 6-річна світленька дівчинка. Наразі у матеріалах кримінального провадження є докази того, що було два протиправних контакти", - заявив адвокат.

Смерть Мирослави Третяк: що відомо

28 липня, поліція Харківської області розповсюдила повідомлення про розшук дитини. Про зникнення дівчинки о 19:10 повідомила її мати, розповівши, що дитина пішла гуляти з 13-річним знайомим, який живе неподалік в селищі Старий Салтів.

Дівчинку знайшли мертвою. Тіло дитини виявили в покинутому будинку з ознаками насильницької смерті - були забої голови та обличчя.

Читайте такожВбивство 6-річної Мирослави на Харківщині: батьки дитини вимагають від держави 100 мільйонів гривеньУ скоєнні злочину підозрюють неповнолітнього, з яким пішла гуляти жертва. Йдеться про підлітка, який живе з мамою по сусідству. За інформацією ЗМІ, 13-річний Богдан Ф. раніше вже перебував у полі зору поліції через жорстоке поводження з тваринами.

Мати загиблої дівчинки Тетяна Третяк розповіла, що дочка з імовірним убивцею знайома з дитинства. Богдан водився з малюками постійно, попри різницю у віці.

Мати Богдана каже, в день трагедії з дітьми був і дорослий - раніше судимий харків'янин, який час від часу заїжджав у містечко. Якщо провину доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Автор: Поліна Кузенко