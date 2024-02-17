У розслідуванні зазначено непроведення належного медичного огляду перед призовом та неякісне надання допомоги під час інциденту.

Наразі ведеться досудове розслідування смерті мобілізованого чоловіка з інвалідністю на Одещині, розповіла начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Збройні Сили не зацікавлені, щоб на службі знаходилися люди з неналежним станом здоров’я. Вони будуть нездатні виконувати бойове завдання. Жоден командир, звісно, в цьому не зацікавлений. Але рішення про мобілізацію, про призов приймається на підставі відповідних документів", - сказала вона.

За словами Гуменюк, наразі триває досудове розслідування, в якому чітко виявлені два основні акценти: непроведення належного медичного огляду перед призовом та неякісне надання допомоги безпосередньо під час інциденту. Вона зазначила, що ТЦК в даному випадку спирались на відповідні документи, згідно з якими загиблий пройшов комісію я в лікарському закладі за місцем проживання.

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"До речі, зауважу, що військово-лікарські комісії, які працюють в такому випадку, визначаючи придатність військовозобов'язаних до служби, організовуються й функціонують на базі місцевих органів влади. Таким чином, пройшовши комісію, він надав ТЦК документи в яких було зазначено, що він здоровий і придатний. В центрі комплектування немає фахівців, здатних визначити ступінь придатності або здоров'я громадянина", - зазначила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

Гуменюк наголосила, що з боку командування відбувається повне сприяння розслідуванню: надаються всі дані, свідчення учасників події, аби встановити, як і на якому етапі відбулася та фатальна помилка.

"Досудове розслідування, воно відбувається під наглядом спеціалізованої прокуратури, з нашого боку, з боку військового командування, відбувається повне сприяння. Ми зацікавлені в тому, щоб на службу йшли вмотивовані та здорові люди", - резюмувала вона.

Смерть призовника на Одещині

У серпні 2023 року на Одещині через приступ епілепсії на території військової частини помер 29-річний Борис Глушак – у перший день військової служби.

Відомо, що чоловік був з серйозними вадами здоров’я, але його мобілізували, визнавши придатним до військової служби.

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