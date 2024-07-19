В УЗ порадили в разі виникнення проблем із самопочуттям під час поїздки звертатися до провідників вагону.

16 липня в поїзді "Укрзалізниці" сполученням Запоріжжя – Ужгород через спеку в вагоні померла жінка. Про це повідомив керівник пасажирського напряму "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Це поїзд Запоріжжя-Ужгород. Ми просто не педалюємо кожний такий випадок, але в поїздах, оскільки понад 100 тисяч людей подорожує, на жаль, особливо в літній період, трапляються ось такі природні смерті", – заявив Перцовський.

Він зазначив, що подібні трагедії не стають сухою статистикою та кожен випадок дуже ретельно розбирається: "По цьому випадку зокрема ми дивимося чи можна було запобігти, чи можна було швидше зреагувати, на скільки оперативно ми викликали медиків і наскільки оперативно вони приїхали", - сказав Перцовський.

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Керівник пасажирського напряму УЗ підтвердив, що квиток на вагон продавався без кондиціювання. Він також звернувся до пасажирів і зазначив, що в УЗ половина парку не обладнана кондиціонерами взагалі. В компанії чітко маркують ті вагони, які мають надійні системи кондиціювання, сніжинкою, щоб люди знали.

"Якщо є вади зі здоров'ям, маленькі діти, і ви знаєте, що довга поїздка в таку спеку – це не варіант, то перенесіть поїздку на кілька днів", – сказав Перцовський.

Крім того, він порадив у разі виникнення проблем із самопочуттям звертатися до провідників. Вони нададуть допомогу і за можливості пересадять у вагон із кондиціонером.

Спека у вагонах "Укрзалізниці"

10 липня в УЗ заявили, що під час спеки металеві рейки можуть нагріватися до температури в понад 50°С. Таке нагрівання може спричинити до деформації колій та серйозну небезпеку для руху поїздів. В компанії радили пасажирам під час спеки подбати про достатній запас питної води та уникати швидкопсувних перекусів.

12 липня керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський розповів, що із двох тисяч вагонів, які зараз в пасажирських перевезеннях задіяні, 1100 обладнанні кондиціюванням. При чому там є різні системи: старші і новіші.

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