Частина з постраждалих в результаті смертельної ДТП у Рівненській області знаходиться на межі життя та смерті.
Кількість жертв аварії може зрости, розповів очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону.
Міністр додав, що аварія на Рівненщині безумовно є наймасштабнішою з тих, які трапилися за останні кілька років.
"На жаль, ми можемо зазначити цифру загиблих - це на зараз 26, і 12 поранених знаходяться в лікарні. Частина з них на межі життя і смерті. І ми розуміємо, що ця цифра, цифра загиблих, може збільшитися", - сказав чиновник.
Нагадаємо, на трасі "Київ-Чоп" 3 травня біля села Ситне Дубенського району Рівненської області зіткнулися бензовоз, маршрутний автобус і легковик. У результаті аварії загинули 26 осіб - двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса) й 24 пасажири.
Радник очільника МВС Антон Геращенко повідомляв, що жертвами ДТП у Рівненській області стали 27 осіб.
Вас також можуть зацікавити новини:
- 7 загинули, 9 у лікарні: автобус з переселенцями з Дніпра розбився під Хмельницьким (фото)
- В Одеській області автомобіль врізався в блокпост, загинули двоє жителів Маріуполя (фото)
- Під Києвом п'яний депутат на BMW збив подружжя, 4 дітей залишилися сиротами - ЗМІ (фото)