Кількість жертв аварії на Рівненщині може зрости, попередив міністр внутрішніх справ.

Частина з постраждалих в результаті смертельної ДТП у Рівненській області знаходиться на межі життя та смерті.

Кількість жертв аварії може зрости, розповів очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі національного телемарафону.

Міністр додав, що аварія на Рівненщині безумовно є наймасштабнішою з тих, які трапилися за останні кілька років.

"На жаль, ми можемо зазначити цифру загиблих - це на зараз 26, і 12 поранених знаходяться в лікарні. Частина з них на межі життя і смерті. І ми розуміємо, що ця цифра, цифра загиблих, може збільшитися", - сказав чиновник.

Нагадаємо, на трасі "Київ-Чоп" 3 травня біля села Ситне Дубенського району Рівненської області зіткнулися бензовоз, маршрутний автобус і легковик. У результаті аварії загинули 26 осіб - двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса) й 24 пасажири.

Радник очільника МВС Антон Геращенко повідомляв, що жертвами ДТП у Рівненській області стали 27 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: