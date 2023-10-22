Досі в поліції підтверджували лише те, що це був цивільний, що не мав перепустки на пересування під час комендантської години.

За кермом автомобіля Honda, що скоїв смертельну ДТП на блок-посту при в’їзді в Київ, перебував адвокат. Про це пише РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

"Уночі 22 жовтня в Дніпровському районі міста Києва 45-річний приватний адвокат, керуючи автомобілем Honda, на блок-посту скоїв наїзд на 47-річного військовослужбовця ДФТГ (добровольче формування територіальної громади - УНІАН) У результаті пригоди військовослужбовець загинув", – розповів співрозмовник видання.

Ім’я адвоката не називається. З огляду на стиль цитати, можна припустити, що цю інформацію журналістам повідомили в правоохоронних органах.

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ДТП на блок-посту в Києві

Як писав УНІАН, аварія сталася близько 00:30 в ніч на 22 жовтня. Як розповіли правоохоронці, водій, що не мав перепустки на пересування під час комендантської години, намагався якомога швидше повернутися додому, а тому їхав з великою швидкістю.

Через туман водій запізно побачив вантажівку, що зупинилася на блок-посту. Намагаючись екстрено загальмувати, водій втратив керування і виїхав на іншу смугу, де і скоїв наїзд на військовослужбовця, кажуть в поліції. Відомо, що в момент аварії водій був тверезим.

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