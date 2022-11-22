Розпочато кримінальне провадження, машину вилучили правоохоронці.

В Болградському районі Одеської області нетверезий водій на автомобілі "ВАЗ" збив прикордонника та втік з місця ДТП, потерпілий загинув.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, аварія сталася ввечері 21 листопада в селі Петрівка. За попередніми даними, 30-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "ВАЗ", намагався з лівого боку випередити автомобіль, що рухався попереду, і збив чоловіка, який їхав краєм дороги на велосипеді неосвітленою вулицею.

Водій легковика з місця події одразу поїхав, а 34-річного потерпілого забрала карета швидкої допомоги, однак від отриманих травм по дорозі в лікарню він помер.

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"Провівши першочергові слідчі заходи, правоохоронці встановили, що загиблий - співробітник місцевого прикордонного загону, який перебував поза службою. Водія ж, який його збив, розшукали за місцем його проживання у тому ж селі. Сліди з місця ДТП привели до його подвір’я, чоловік не встиг навіть зачинити за собою ворота", - йдеться у повідомленні.

Перевірка громадянина на стан алкогольного сп'яніння показала, що він нетверезий. До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за частиною 3 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Підозрюваного затримали. У рамках кримінального провадження поліцейські призначили низку експертиз. Автомобіль з механічними пошкодженнями вилучили.

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