Зловмисник вдарив товариша ножем у шию та груди, зазначили в поліції.

У Києві затримали чоловіка за вбивство товариша.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Місцева жителька повідомила у поліцію про те, що у квартирі на проспекті Маяковського вона виявила сина без ознак життя.

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Між чоловіками виникла сварка через ревнощі до спільної знайомої.

Під час штовханини зловмисник завдав 33-річному опоненту декілька ударів ножем у шию та груди.

Зловмисника затримали правоохоронці.

Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від семи до 15 років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, що у Києві оперативники затримали чоловіка, який намагався вбити власного батька. Зловмисник поранив батька ножем у шию. Постраждалий вижив, але потрапив до реанімації. Нападника затримали правоохоронці.

Автор: Наталія Хаджі