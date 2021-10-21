Зловмисник не зможе знаходитися на свободі, поділилися у поліції.

Суд арештував винуватця смертельної автопригоди у Солом'янcькому районі Києва.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, аварія сталася 20 жовтня на Повітрофлотському проспекті.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля "Хюндай" скоїв наїзд на попутний автомобіль "Шкода", який зупинився на червоний сигнал світлофора. Внаслідок зіткнення водій "Шкоди" опинився на пішохідному переході та наїхав 78-річну пенсіонерку, яка від отриманих травм померла на місці.

Читайте також"Бойовик" в Києві: п'яний чоловік на автокрані влаштував ДТП й втікав (відео)Винуватця автопригоди поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Ним виявився 25-річний громадянин іншої держави, який перебував у тверезому стані.

Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Поліцейські вивчили записи із камер спостереження, які зафіксували момент автопригоди, та призначили комплекс експертиз.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Раніше в Києві на дорозі трапився серйозний інцидент – водій на іномарці "порахував" відбійники, влаштував ДТП, був заблокований й намагався втекти. Пізніше зловмисника спіймали.

Автор: Антоніна Доломанжи