ДТП у Києві влаштувала людина явно "не нашої національності", дізналися журналісти.

У Києві водій на іномарці "порахував" відбійники, влаштував аварію, був заблокований й намагався втекти.

Зловмисник пересувався на авто "Hyundai", його спіймали співробітники однієї з охоронних компаній та передали співробітникам поліції, повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

За його даними, "неадекватний" водій протаранив кілька машин й намагався втекти.

Читайте такожУ Києві авто перевернуло маршрутку з людьмиНа каналі також з'явилося відео, на якому знято наслідки ДТП.

"Громадянин явно не нашої національності... порахував відбійники на Шухевича, потім вирішив від нас тікати на Перова, після чого ловили його на Маяковського, влаштував ДТП, після чого був заблокований, намагався втекти – спіймали", – розповів очевидець.

Раніше у ніч на 12 вересня у центрі Києва поліцейські ганялися за водієм на іномарці, який вирішив сховатися після того, як виїхав на смугу, призначену для громадського транспорту.

Водій налетів на трьох лежачих поліцейських та ледь не залишився без колеса. Пізніше зловмисника спіймали копи.

Автор: Екатерина Присяжнюк