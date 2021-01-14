Погодні умови різко ускладнили ситуацію на дорогах столиці. Лише станом на 19:00 поліція зареєструвала 159 повідомлень про ДТП.
Читайте такожСмертельна ДТП під Києвом: водій заявив, що відкупиться (відео)
Про це повідомляється у Telegram-каналі Патрульної поліції Києва. Зазначається, що правоохоронці у посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух.
На дорогах міста працює 185 одиниць спецтехніки та понад 400 осіб із бригад з ручного прибирання, які обробляють дороги та тротуари протиожеледними засобами.
Водіїв закликають бути максимально пильними на дорогах під час негоди.
За даними мап Google станом на 21:20 на дорогах Києва помічено майже два десятки ДТП.
В Києві випав сніг: ситуація на дорогах
- У Києві в другій половині дня 14 січня погіршилася ситуація на дорогах через посилений снігопад і аварії, спричинені ним.
- У центрі міста транспорт скупчився на більшості автомагістралей. На двох столичних мостах через Дніпро утворилися затори у бік лівого берега. Транспорту найбільше накопичилося на Північному мості й мості Метро.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram