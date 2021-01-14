На дорогах міста працює 185 одиниць спецтехніки та понад 400 комунальників.

Погодні умови різко ускладнили ситуацію на дорогах столиці. Лише станом на 19:00 поліція зареєструвала 159 повідомлень про ДТП.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Патрульної поліції Києва. Зазначається, що правоохоронці у посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух.

На дорогах міста працює 185 одиниць спецтехніки та понад 400 осіб із бригад з ручного прибирання, які обробляють дороги та тротуари протиожеледними засобами.

Водіїв закликають бути максимально пильними на дорогах під час негоди.

За даними мап Google станом на 21:20 на дорогах Києва помічено майже два десятки ДТП.

В Києві випав сніг: ситуація на дорогах

У Києві в другій половині дня 14 січня погіршилася ситуація на дорогах через посилений снігопад і аварії, спричинені ним.

У центрі міста транспорт скупчився на більшості автомагістралей. На двох столичних мостах через Дніпро утворилися затори у бік лівого берега. Транспорту найбільше накопичилося на Північному мості й мості Метро.

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Автор: Дмитро Захаров