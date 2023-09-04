Нелюд ввів в її організм психотропну речовину, а після наруги просто пішов у справах.

Мешканця Києва судитимуть за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та зґвалтуванні 12-річної дівчинки.

Як повідомили в Київській міській прокуратурі, обвинувачений близько року таємно спілкувався по месенджеру з малолітньою дівчинкою, яка виїхала з України в одну з країн Європи та отримала там соціальний прихисток. При цьому своїм близьким дівчинка казала, що спілкується з однолітком.

Дізнавшись, що дівчинка тимчасово повернулася до України, чоловік запросив її на зустріч нібито з метою прогулянки та спілкування.

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Зауважується, що під час зустрічі обвинувачений почав чинити на неї психологічний тиск та змусив піти з ним до гаражного приміщення. Перебуваючи під наглядом чоловіка, дівчинка не мала змоги покинути приміщення чи повідомити близьким про своє місцеперебування.

"Там зловмисник змусив дівчинку вжити амфетамін, після чого, скориставшись її безпорадним станом, зґвалтував. Зачинивши дівчинку у гаражі, зловмисник пішов по власних справах на декілька годин", - йдеться у повідомленні.

Дівчинку вдалося розшукати, а підозрюваного у її зґвалтуванні затримати. Ювенальні прокурори Дніпровської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно 41-річного киянина за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та зґвалтуванні 12-річної дівчинки, а також незаконному введенні в організм потерпілої психотропної речовини (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 314 Кримінального кодексу України).

З моменту затримання обвинувачений перебуває під вартою без можливості внесення застави. За вчинене йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Напад на дитину в Києві - інші новини

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві вирок винесено було чоловікові, який у перуці та жіночому вбранні напав на дитину у шкільному туалеті. Його було засуджено до 10 років позбавлення волі.

Так, у вересні 2021 року під час перерви 8-річна школярка зайшла до вбиральні, в якій перебував чоловік. Залякуючи дитину, він скоїв відносно неї розпусні дії. Крики дівчинки про допомогу почули учні старших класів. Вони намагались затримати чоловіка, але він втік. Поліція затримала зловмисника на Центральному залізничному вокзалі, коли він намагався виїхати з Києва.

Після внесення застави він почав переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у зв’язку з чим був оголошений в розшук. Переховуючись на території Львівської області, чоловік продовжив вчиняти злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх дітей. Він був затриманий правоохоронцями одразу після вчинення чергового злочину.

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