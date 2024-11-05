Шахрайські дії спостерігаються в різних фінансових установах.

В Україні спостерігається збільшення випадків шахрайства з картковими рахунками. Про це свідчать коментарі громадян у соціальних мережах.

"У мене зняли з карти близько 50 000 гривень уночі за київським часом наприкінці жовтня 2024 року, з бізнесів на території США… Незрозуміло, як банк не заблокував ці транзакції як підозрілі. Але що ще більше непокоїть, це те, що мій випадок не одиничний", – написав киянин Олександр Євтушенко, коментар якого приводить портал Мінфін.

Киянин уточнює, що є клієнтом ПриватБанку. УНІАН звернувся за коментарем до пресслужби банку, але відповідь поки не отримав.

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Фінансові експерти у коментарі УНІАН зазначили, що з такими випадками шахрайства можуть стикатися клієнти різних фінансових установ. Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, що під час таких шахрайських дій кошти знімаються через специфічні застосунки, які не надсилають сповіщення про списання.

"Тобто транзакції фактично скриті. І людина розуміє, що було знято гроші тільки тоді, коли фактично вже списана частина. Або випадково, коли людина зайшла в застосунок і побачила, що щось змінилося на рахунку і якісь дуже дивні відбулися транзакції", – сказав УНІАН експерт.

Шевчишин підкреслює, що некоректно називати збільшення випадків шахрайства проблемою одного банку, адже такі випадки можуть спостерігатися в різних фінансових установах.

"Про масовість може сказати лише сам банк, наскільки збільшилась кількість цих кібер або карткових порушень. Вони мають цю статистику", – додав аналітик.

Рекомендації для клієнтів банків

Шевчишин пояснив, що жертвам шахрайських дій потрібно одразу звертатися в сам банк та повідомити про проблему, відкрити справу та звернутися до поліції. Хоча інколи, за його словами, правоохоронці неохоче беруться за такі питання.

Експерт також наголосив на важливості вжиття заходів для захисту своїх коштів та додав, що банк частково повертає кошти, втрачені внаслідок шахрайських дій.

"Необхідно перевести рахунки, заблокувати картки та створити нові облікові записи, щоб уникнути подальших втрат. Рекомендується створити новий рахунок, новий IBAN, сформувати нові пароль та логін. Краще перевипустити картку", – пояснив Шевчишин.

Дії шахраїв в Україні – що відомо

У квітні повідомлялося, що кількість незаконних дій з платіжними картками, за якими були понесені збитки, протягом 2023 року зросла на чверть.

Кількість таких операцій сягнула 272 тис. Сума збитків від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила майже 833 млн гривень.

За даними НБУ, це на 73% більше, ніж у 2022 році.

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