Їм загрожує позбавлення волі на строк до 3-5 років через службову недбалість та підробку документів.

Завершено розслідування кримінального провадження щодо вибухів у Шевченківському райсуді Києва у липні 2023 року, коли загинув сам підривник - підозрюваний Ігор Гуменюк та поранення отримали два правоохоронці.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, до суду направлені обвинувальні акти щодо шести співробітників ДУ "Київський слідчий ізолятор".

Так, слідство встановило щосекундну хронологію подій, коли 5 липня 2023 року у конвойному приміщенні Шевченківського районного суду Києва здетонували саморобні вибухові пристрої. Вибух вчинив утримуваний у ДУ "Київський слідчий ізолятор" підсудний – Ігор Гуменюк. Через підрив він загинув, поранення отримали два співробітники спецпідрозділу Національної поліції України, а також значних пошкоджень зазнало приміщення та майно суду.

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Встановлено, що підсудному вдалось пронести саморобні вибухові пристрої до приміщення суду через службову недбалість співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби. Зокрема, співробітники ДУ "Київський слідчий ізолятор" вивели його з камери та повели до корпусу де здійснювалась його передача конвойній службі Нацгвардії без жодного обшуку речей, у тому числі наплічника. Не провели особистий обшук та не перевірили особисті речі й працівники конвойної служби. Їх навіть не здивував той факт, що при температурі +28, людина, яку вони конвоювали зі слідчого ізолятора до суду, була одягнена у теплий светр.

Як інформує ДБР, під час обшуків у камері, де утримувався обвинувачений, правоохоронці вилучили гліцерин, каніфоль, електричні проводи та інші хімічні речовини, частина яких згідно з експертними дослідженнями входили до складу саморобних вибухових пристроїв, які здетонували у суді.

Слідчі з’ясували, що заборонені речі опинились у камері через неналежне виконання своїх службових обов’язків співробітниками слідчого ізолятора. Зокрема, троє працівників СІЗО протягом тривалого часу підробляли обов’язкові акти обшуків камерних приміщень, а фактично перевірки не проводили. Тож, утримувані мали можливість користуватися забороненими речами та предметами, які їм різними шляхами передавали зовні.

Три працівники ДУ "Київський слідчий ізолятор" обвинувачуються у службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. За цією статтею їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Також ще троє співробітників ізолятора обвинувачуються у службовому підроблені. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 3 років.

Справа Гуменюка - що відомо

Справу Ігоря Гуменюка розглядали 8 років, він був фігурантом провадження про вибух під Верховною Радою в серпні 2015 року. Згідно з версією обвинувачення, 31 серпня 2015 року Гуменюк, який служив у батальйоні "Січ" і був членом націоналістичної партії "Свобода", кинув гранату у бійців Нацгвардії. В результаті вибуху загинули четверо строковиків, а ще близько 140 осіб отримали поранення.

Відтоді чоловік перебував у Лук'янівському СІЗО Києва. За словами адвоката Олександра Свиридовського, підзахисний перебував у пригніченому стані через тривалого розгляду справи.

5 липня 2023 року в Шевченківському райсуді Києва, куди доставили Гуменюка, він в туалеті підірвав вибуховий пакет, закрившись з двома конвоїрами. Пізніше стало відомо про ще один вибух. Правоохоронці штурмували будівлю суду, в результаті чого постраждали два бійці корду.

Глава МВС Ігор Клименко відразу підтвердив, що саме Гуменюк влаштував вибух. У ДБР заявили, що правоохоронці не провели належним чином особистий обшук підозрюваного, тому він зміг пронести вибухівку.

Представник ДБР Тетяни Сап'ян тожді заявила, що Гуменюк, який влаштував вибух у Шевченківському райсуді Києва, готувався до втечі. Колишній боєць батальйону "Січ" два роки збирав вибухівку у СІЗО.

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