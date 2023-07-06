Надія Максимець зазначила, що сторона захисту постійно подавала різні клопотання.

Справу Ігоря Гуменюка, який влаштував вибухи в Шевченківському райсуді Києва, розглядали вісім років. Однією з причин затягування суду стали постійні клопотання з боку захисту.

Спікер Київської міської прокуратури Надія Максимець нагадала, що Гуменюк перебував під арештом з 2015 року у зв'язку з тяжкістю злочинів, в яких його звинувачували. Вона нагадала, що підготовче засідання суду у цій справі відбулося ще 25 жовтня 2016 року, коли було прийнято рішення про розгляд справи судом присяжних.

"З січня 2021 року по липень 2023 року було призначено понад 30 судових засідань, жодне з яких не було перенесено з вини прокурора. І майже десять були відкладені за клопотанням сторони захисту, що мотивувала це необхідністю перебування на інших судових засіданнях, хоча дати визначалися судом заздалегідь", - розповіла Максимець у коментарі РБК-Україна.

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У свою чергу адвокати регулярно подавали клопотання про відвід головуючого судді та всього складу суду. Крім того, засідання постійно переносили через хворобу Сергія Крайняка та відсутність адвоката. Суд лише у лютому 2022 року закінчив розгляд письмових доказів. Наступний етап - допит свідків, але через повномасштабне вторгнення в Україну процес зупинився.

Судовий розгляд почали спочатку лише в листопаді 2022 року, а в січні 2023 року вирішили залучити захисника з Центру вторинної правової допомоги, щоб захисники підозрюваних не зривали засідання.

Вибух у Шевченківському райсуді Києва 5 липня 2023 - що відомо

5 липня 2023 року в будівлі Шевченківського райсуду Києва прогримів вибух. У ЗМІ повідомили про двох постраждалих.

В ході брифінгу глава МВС Ігор Клименко повідомив, що вибух влаштував Ігор Гуменюк, який проходив у справі про вибух під Радою в 2015 році, в результаті чого загинули четверо нацгвардійців.

Адвокат Олександр Свиридовський зазначив, що справу Гуменюка розглядали вісім років і стан його підзахисного був пригнічений.

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