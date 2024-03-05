Екс-нардеп обвинувачується у держзраді та порушенні рівноправності громадян.

Завершено досудове розслідування щодо керівника забороненої партії "Наші", екс-нардепа Євгена Мураєва, який причетний до підривної діяльності на користь РФ. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Служба безпеки України повідомила, що Мураєв задіяв власний медіаресурс для подачі викривленої інформації про внутрішню ситуацію в нашій державі. Таким чином він сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення РФ. У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності фігуранта. На підставі зібраних доказів екснардеп обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠

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ч. 1 ст. 111 "Державна зрада";

⁠ч. 1 ст. 161 "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

У СБУ нагадали, що восени 2022 року було проведено серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва у Києві. Під час слідчих дій за адресами фігуранта виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Справа Мураєва - головні новини

У липні минулого року народному депутату України попередніх VII і VIII скликань Євгену Мураєву було оголошено підозру по двух статтях – державна зрада та порушення рівноправності громадян.

14 червня 2022 року Восьмий апеляційний суд Львова ухвалив рішення про заборону партії "Наша". Майно партії та всіх її осередків вилучили на користь держави.

У грудні 2022 року стало відомо, що Мураєв покинув Україну ще у травні 2022 року. Він перетнув українсько-угорський кордон на Закарпатті. У вересні 2022 р. ЗМІ писали, що проросійський політик живе з родиною у Відні, іноді приїжджає у Братиславу у справах.

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