На місці аварії слідчі знайшли уламки бампера та дзеркала, встановили марку автомобіля.

У Коростені Житомирської області нетверезий водій збив пішохода і втік з місця аварії. 28-ми річний чоловік загинув.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Тіло на узбіччі знайшли перехожі, повідомили в поліцію, травми вказували, що чоловіка збила автівка.

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На місці аварії слідчі знайшли уламки бампера та дзеркала, встановили марку автомобіля. Одна з груп реагування помітила автівку схожу за описом і наздогнала її.

35-річний кермувальник був у стані сп'яніння і стверджував, що не розминувся зі стовпом.

За залишення місця ДТП і смертельний наїзд на пішохода водію загрожує до восьми років за ґратами.

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Автор: Денис Прядко