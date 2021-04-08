У Коростені Житомирської області нетверезий водій збив пішохода і втік з місця аварії. 28-ми річний чоловік загинув.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Тіло на узбіччі знайшли перехожі, повідомили в поліцію, травми вказували, що чоловіка збила автівка.
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На місці аварії слідчі знайшли уламки бампера та дзеркала, встановили марку автомобіля. Одна з груп реагування помітила автівку схожу за описом і наздогнала її.
35-річний кермувальник був у стані сп'яніння і стверджував, що не розминувся зі стовпом.
За залишення місця ДТП і смертельний наїзд на пішохода водію загрожує до восьми років за ґратами.
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