Поліцейські затримали зловмисника, на місці злочину знайшли пістолет та підроблені документи.

В Одесі чоловік під впливом наркотиків влаштував стрілянину у квартирі та силою утримував у ній двох жінок.

Про це журналістам повідомили у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області.

Зазначається, що сьогодні близько 06:00 патрульні отримали виклик про стрілянину на вул. Каманіна.

"Заявниця благала про допомогу і розповіла, що їх з подругою закрив у квартирі знайомий і не випускає. Також вона сказала, що між ними стався конфлікт, після чого чоловік дістав пістолет та почав стріляти. Потім вони з подругою закрилися у ванній кімнаті", – розповіли в управлінні.

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У квартирі вони виявили пістолет, ймовірно, травматичної дії та гільзи. Крім того, правоохоронці знайшли підроблені документи – український паспорт і посвідчення громадянина іншої держави, а також згорток з білою порошкоподібною речовиною (ймовірно, наркотиком).

Раніше журналісти дізналися, що наприкінці вересня зловмисник влаштував стрілянину з рушниці в селі Пужайкове Подільського району Одеської області.

Спочатку на місце злочину виїхала слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, а пізніше почалася спецоперація "Грім". Зловмисник був затриманий.

Автор: Лариса Козова