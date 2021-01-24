​​​​​​​Власник гладкоствольної рушниці живе в будинку біля місця інциденту.

Правоохоронці виявили рушницю, з якої могли стріляти в 11-річного тернополянина.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в ході проведених оперативних дій слідчі обстежили прилеглі будинки, звідки міг бути здійснений постріл.

В квартирі одного з місцевих мешканців було виявлено гладкоствольну зброю. Її вилучили та направили на експертизу до НДЕКЦ. Вже експерти мають встановити, чи саме з цієї рушниці був здійснений постріл.

В поліції також підтвердили, що поранення отримав ще один школяр.

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Обстріл дітей у Тернополі: що відомо

У Тернополі численні поранення отримав 11-річний хлопець, який 21 січня катався на санках біля ЗОШ № 26. Одразу після інциденту його госпіталізували в обласну дитячу лікарню з численними опіками. Спочатку правоохоронці розглядали версію, що в дитину кинули петарду, яка і пропалила куртку дитини й спричинила опіки.

Однак медики діагностували у пацієнта множинні поранення по всьому тілу, ймовірно спричинені вогнепальною зброєю. Під час операції з ран дитини медики вилучили понад 30 сторонніх тіл, схожих на дробинки, які травмували і внутрішні органи. Оскільки потерпілий потребував серйозного хірургічного втручання, його доправили до столичної лікарні Охматдит.

З приводу інциденту відкрито кримінальне провадження за ст. 296 ККУ (хуліганство).

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Автор: Андрій Вацик