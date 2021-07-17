Потерпілому надана медична допомога.

Сьогодні, 17 липня, у Києві в Солом'янському районі на вулиці Уманській сталася стрілянина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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У столичну поліцію по лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Уманській чутні постріли.

За адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

Попередньо правоохоронці з'ясували, що на вулиці нібито між двома чоловіками виник конфлікт, в ході якого один вистрілив у ногу іншого, а потім нібито заштовхав у під'їзд і деякий час там тримав.

Однак при перевірці інформації поліцейські встановили свідка, який бачив чоловіка, який тримав в руках предмет, схожий на автоматичну зброю. Потім пролунав звук, схожий на постріл, після якого він впав. Це помітив інший чоловік і підійшов до нього, щоб надати медичну допомогу і поволок його в під'їзд.

Потерпілому надано медичну допомогу, а на місці події працювали слідчо-оперативні групи.

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Автор: Олена Коваленко