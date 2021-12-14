Постраждала має намір звернутися в поліцію

Моторошний випадок стався в Києві на території однієї зі шкіл. Жінка привела дитину на уроки, але опинилася в лікарні з розбитою головою та струсом мозку.

Про це постраждала розповіла в коментарі ТСН.

Інцидент стався на вулиці Жмеринській, 20. Жінці на території школи на голову впала величезна гілка. Її доставили в лікарню з крововиливом та струсом мозку.

"Я забула дитині дати водичку, йшла занести. Тільки зробила кілька кроків на територію школи, почула хрускіт і все. Я пам'ятаю, що я вже була на колінах і біля мене було багато батьків. Мене завезли в лікарню, наклали шви. У мене струс мозку, крововилив", - поділилася постраждала.

Читайте такожУ Львові стався вибух у житловому будинку: постраждали троє людей (фото, відео) При цьому вона зазначила, що до інциденту місце, де впала гілка, ніхто не огороджував. Попереджувальні знаки з'явилися тільки після її госпіталізації.

"Коли я йшла в школу, це було о 7:50-8:15, не було ніяких попереджувальних знаків. Коли мене госпіталізували, там був мій чоловік, який вже побачив, що місце обгородили стрічкою", - розповіла жінка.

На її думку, травм можна було б уникнути, якби небезпечне місце огородили відразу. Вона має намір звернутися в поліцію.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Стрийському парку Львова дерево впало на людей. В результаті інциденту загинули 20-річний юнак і його 18-річна. Вони сиділи на лавці, у них було побачення.

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Автор: Анастасія Горбачова