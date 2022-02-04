На час досудового розслідування троє чоловіків перебуватимуть під вартою з правом внесення застави.

Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи затриманим за хуліганські дії, зокрема стрілянину біля фінансової установи в центрі Києва.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Сьогодні, 4 лютого, Шевченківський районний суд столиці обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Досудове розслідування триває", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 2 лютого біля фінансової установи на вулиці Володимирській стався конфлікт зі стріляниною, пролунало кілька попереджувальних пострілів зі зброї, на щастя, ніхто не постраждав. Але внаслідок сутички між активістами та працівниками закладу було травмовано двох осіб, їх госпіталізували до медзакладу. 14 осіб доставили до поліції.

Трьом учасникам цієї сутички повідомили про підозру. Йдеться про 25-річного та 26-річного киян, а також 28-річного жителя міста Черкаси.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

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