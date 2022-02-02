В результаті бійки дві людини доставлені в лікарню.

Правоохоронці затримали 14 осіб після стрільби у Києві на вулиці Володимирській. Відкрито справу за фактом хуліганства.

Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

До правоохоронців надійшло повідомлення про стрілянину біля фінустанови на вулиці Володимирській.

Попередньо, між активістами і співробітниками пункту обміну валют стався конфлікт, який переріс у бійку. В ході бійки дві людини доставлені в лікарню.

Крім того, під час бійки кілька разів вистрілили зі зброї, але вогнепальні поранення ніхто не отримав. У поліцію доставили 14 осіб.

За даним фактом відкрито провадження за статтею 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Читайте такожУ Києві "чудив неадекват" на джипі (відео)Як раніше повідомляв УНІАН, у центрі Києва на вулиці Володимирській дві групи чоловіків побилися. В ході бійки один з них відкрив вогонь з автомата.

Як повідомила в коментарі УНІАН прес-секретар Шевченківського управління поліції ГУНП в Києві Ганна Зубрева, правоохоронці виїхали на місце інциденту і перевіряли інформацію про можливу стрілянину.

Варто відзначити, що поруч з місцем інциденту знаходиться Будівля Служби безпеки України.

Вас також можуть зацікавити новини: