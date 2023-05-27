В нього відібрали біологічні зразки для перевірки, адже після ДТП в його машині знайшли пляшку з алкоголем.

За клопотанням прокуратури у судді Олексія Тандира, який скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії, примусово відібрали біологічні зразки.

Про це повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець, нагадавши, що цим злочином суддя забрав життя 22-річного Вадима Бондаренко.

"Другий день стрічка новин у фотографіях 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренко, який загинув в жахливій ДТП за участі судді. Гіркий біль за обірване молоде життя. Вчора за клопотанням прокуратури у судді примусово відібрали біологічні зразки", - заявила вона.

Максимець поінформувала, що наразі вони направлені експертам для дослідження, а результати мають надійти найближчим часом.

Крім цього, за її словами, вже сьогодні Вища рада правосуддя розглядатиме подання прокуратури про надання дозволу на утримання судді під вартою.

"У разі, якщо цей орган визнає доводи прокурорів обгрунтованими, сторона обвинувачення матиме право звернутись до суду із клопотанням про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу. Правоохоронні органи роблять все, щоб винуватець цієї трагедії не уникнув справедливого покарання", - заявила речник прокуратури.

В Києві суддя Тандир збив військового - головне

Як повідомляв УНІАН, вночі, 26 травня, у Києві нетверезий суддя в комендантську годину на великій швидкості на блокпості збив 23-річного нацгвардійця. Від травм чоловік загинув на місці.

За кермом був голова Макарівського райсуду Олексій Тандир. Йому було оголошено про підозру за фактом вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального Кодексу України).

Також прокуратура скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді під вартою.

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