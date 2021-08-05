Біля будинку доводиться чергувати правоохоронцям.

У Києві пенсіонерка кидала в дітей, що грали під будинком, праску й посуд. Журналістам вдалося поспілкуватися з сусідами жінки й дізнатися дещо про неї.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Бабуся живе на восьмому поверсі й вже кілька днів, кажуть її сусіди, кидає з вікна речі на голови перехожих й на ігровий майданчик. Лише сьогодні на місце двічі викликали патрульних і медиків. У підсумку двері квартири ламали рятувальники. Біля самого будинку можна побачити розкидані капці, бите скло, деталі холодильника та інші предмети. Поряд чергують поліцейські на випадок нової "атаки" з вікна.

Одна з сусідок жінки розповідає, що почалося все ще взимку. Спочатку з вікон летів одяг - його досі можна побачити на деревах. Потім пенсіонерка лила з вікон воду, кажучи, що "миє підлогу". Згодом почався справжній терор, через який декілька родин навіть були вимушені переїхати з будинку. Вночі бабуся стукає по батареях, не даючи сусідам спати.

"Мені страшно, що вона відкриє газ і наш під'їзд просто злетить у повітря", - каже сусідка пенсіонерки.

Минулого тижня з балкона жінки полетіла гостра керамічна плитка й впала біля дитячого візочка. Потім настала черга побутової техніки.

Сьогодні до квартири прибула донька пенсіонерки. Спочатку вона відмовлялася відкрити двері, але згодом, погодившись, не змогла цього зробити через розтрощені замки. Двері виламували співробітники ДСНС. До оселі вдалося потрапити й медикам - вони не виключили, що жінку доведеться доправити до лікарні й провести психіатричне обстеження.

Деталі дізнавайтеся з сюжету:

Автор: Юрій Годован