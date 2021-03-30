За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, правоохоронці вже встановили особу порушника.

Нацистську символіку на будівлі Офісу президента намалювали після закінчення акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка, яка пройшла 20 березня.

Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, виступаючи в парламенті 30 березня, передає УП.

За його словами, правоохоронці вже встановили особу порушника.

"Щодо свастики на стіні Офісу президента. Символ дійсно з'явився вже після завершення акції, о 23:35. Ми встановили цю особу. Не буду розкривати деталі, поки належним чином не будуть оформлені всі процесуальні документи", - заявив Клименко.

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Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

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Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Денис Прядко