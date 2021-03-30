Свастику, за даними поліції, намалювали о 23:35 / Фото Telegram

Нацистську символіку на будівлі Офісу президента намалювали після закінчення акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка, яка пройшла 20 березня.

Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко, виступаючи в парламенті 30 березня, передає УП.

За його словами, правоохоронці вже встановили особу порушника.

"Щодо свастики на стіні Офісу президента. Символ дійсно з'явився вже після завершення акції, о 23:35. Ми встановили цю особу. Не буду розкривати деталі, поки належним чином не будуть оформлені всі процесуальні документи", - заявив Клименко.

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Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

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Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві Івана Кузнєцова, який напав на нього, і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Денис Прядко