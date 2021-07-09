Зауваженням надягнути маску жінка довела порушницю до істерики.

В одному з міських тролейбусів Запоріжжя стався конфлікт через недотримання маскового режиму пасажиркою.

Відео інциденту з’явилося у соцмережах.

На кадрах жінка підійшла до іншої пасажирки у хвостовій частині транспорту та зробила їй зауваження, що вона не надягнула захисну маску. А проте порушниця відмовилась виконувати прохання, обізвавши жінку «скотиною такою».

В результаті між обома спалахнула суперечка. Громадянка, що робила зауваження, накинулася на пасажирку, а та, своєю чергою, почала кричати і вже на наступній зупинці вибігла.

Наприкінці жінки ще раз обмінялися непривітними словами.

В Україні з 2020 року діють карантинні обмеження, які полягають, зокрема, в обов’язковому носінні захисних масок у громадських місцях й транспорті у зв’язку з пандемією коронавірусу.

За недотримання обмежень штрафують і громадян, і підприємства.

Рік тому тоді ж головний санітарний лікар України Віктор Ляшко наголошував, що коли людей просять вдягати маску у громадському транспорті та будівлях, це означає — маска захищає не вас, а від вас людей, які там перебувають.

Це не перший подібний випадок в Україні. Так, у березні 2021 року у київському супермаркеті охоронець вдарив жінку в обличчя, бо та була без маски. А в маркеті Миколаєва через відмову продавчині обслуговувати покупця без маски він розпилив їй газ в лице.

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Автор: Яна Ставська