Парубок чомусь вирішив, що ігри з мертвою твариною будуть виглядати весело.

У Рівненській області хлопець збив лису на мотоциклі та познущався над нею на камеру. Парубок танцював з трупом, весело сміявся та співав пісні. Поряд із ним знаходилися люди, проте ніхто не зупинив наругу над мертвою твариною.

Про це повідомили у спільноті міста Вараш в Instagram.

Хлопець на мотоциклі збив лису. Після цього він вирішив не прибирати труп тварини з дороги. Мешканець міста Вараш взяв мертву лису та почав над нею глумитися. Хлопець танцював із трупом під музику, водив мертву тварину, ніби ляльку, та сміявся від того, що робить.

Мешканці Варашу просять користувачів мережі розповсюдити інформацію про вчинок хлопця, бо це може допомогти притягнути його до кримінальної відповідальності.

"На відео, нелюдська поведінка до всього живого, хлопця! Цей молодик, лише недавно отримав покарання, у вигляді штрафу за їзду на мотоциклі в заповіднику Біле озеро. А зараз він жорстоко поводиться з тваринами. Чого очікувати далі?", - написали автори повідомлення про жорстокого хлопця.

Читайте такожУ Сімферополі біля будівлі ФСБ РФ затримали 40 осіб (відео)У коментарях люди пишуть, що правоохоронці мають звернути увагу на інцидент та притягнути парубка до відповідальності. Окрім цього, коментатори сподіваються, що хлопець більше не стане знущатися над тваринами та схаменеться.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у центрі Одеси трамвай зійшов з рейок і збив людину.

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Автор: Поліна Кузенко