Правоохоронців змусили шукати неіснуючий гелікоптер.

Житель одного із сіл Черкаської області змусив поліцію висунутися на пошуки гелікоптера, який впав. З'ясувалося, що ніякого гелікоптера не було.

Правоохоронці опублікували аудіозапис розмови чоловіка з диспетчером лінії "102". На ньому додзвонювач заявляє, що в селі Тернівка на Смілянщині впав вертоліт.

"Вибачте, але потрібно терміново! Тому що тут нещодавно впав вертоліт!.. Крутився, крутився... Я серйозно говорю! Я прошу вас! Бо там можуть бути жертви... Він над Тернівкою крутився, крутився...", - сказав чоловік.

За словами заявника, у гелікоптера працював лише один двигун, тому він не зміг сісти на поле.

Читайте такожВ Україні збільшили тюремні терміни для псевдомінерівДиспетчер запитала, чи обізнаний чоловік із відповідальністю за неправдиві повідомлення, а також, чи вживав він алкоголь. На обидва запитання той відповів ствердно.

Однак екіпаж поліції все ж виїхав на пошуки вертольота. Місцеві жителі розказали правоохоронцям, що вранці над селом справді пролітав гелікоптер, проте падінь вони не бачили й не чули. Зрештою жодного літального апарату знайти не вдалося.

На чоловіка склали адміністративний протокол за статтею 183 КУпАП. Такий завідомо неправдивий виклик спецслужб тягне за собою штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-119 грн).

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова