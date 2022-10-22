Наразі затримано трьох осіб, причетних до вбивства.

У Києві в ході дорожнього конфлікту побили та застрелили водія.

Як повідомляється у Telegram-каналі Патрульної поліції Київа, вчора вдень на лінію 102 надійшло повідомлення про стрільбу на вулиці Академіка Глушкова.

Прибувши на місце події, інспектори побачили скривавленого чоловіка. Постраждалому було надано домедичну допомогу та викликано медиків. Водночас, опитавши очевидців, патрульні передали іншим екіпажам марку та колір автомобіля, а також напрямок, куди поїхали зловмисники.

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Згодом патрульні виявили схожий за орієнтуванням автомобіль Lexus. Інспектори заблокували транспортний засіб й затримали водія та двох пасажирів.

"За попередньою інформацією встановлено, що між чоловіками стався дорожній конфлікт. Водій та пасажири Lexus побили водія Hyundai, після чого керманич позашляховика здійснив постріл у бік опонента. 34-річний потерпілий від отриманих травм помер", - йдеться в повідомленні поліції.

Для з'ясування всіх обставин події на місці працювали слідчі Голосіївського управління поліції.

ДТП в Україні

У вересні на Львіщині сталася кривава аварія. У результаті ДТП біля міста Броди загинули три дівчини-місіонерки, а також 7-річний син жінки, яка кермувала автомобілем Volkswagen Caddy.

Ще одна серйозна аварія трапилася в Одеській області. У масштабному ДТП постраждали 17 осіб. За даними поліції, вантажівка зіткнулася з автобусом, в якому перебувало 45 пасажирів.

Окрім цього, 15 жовтня в Одеській області зіткнулися дві вантажівки та маршрутка. В аварії постраждали люди.

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