Поліція розкрила льодовий душу злочин, що стався в столиці.

У Києві правоохоронці викрили чоловіка, який вбив і розчленував власну дружину.

Про це повідомила поліція Києва.

Як йдеться в повідомленні, 27 серпня до поліції Києва звернувся місцевий житель, який виявив в квартирі свого родича, розташованій в будинку на проспекті Правди, фрагменти тіла жінки.

Начальник столичної поліції Іван Виговський повідомив, що під час обшуку слідчі виявили фрагменти тіла 40-річної уродженки Черкаської області.

Читайте такожУ Києві чоловік зарізав і розчленував матір (фото)"Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний її 35-річний чоловік. Між подружжям постійно виникали сварки. Під час чергового з’ясування стосунків чоловік схопив ніж та завдав ним близько 15 ударів у живіт та груди дружини. Після цього зловмисник розчленував її тіло та поклав фрагменти у морозильну камеру. Ще близько тижня фігурант жив у цій квартирі, але згодом виїхав у місто Черкаси", - сказано в повідомленні.

"За нашим орієнтуванням правоохоронці Черкаської області менше ніж за три години затримали підозрюваного. Після втечі він перебував в оселі вбитої ним жінки та намагався скоїти самогубство, але поліцейські цьому завадили", - зазначив начальник поліції Києва.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За погодженням із Подільською окружною прокуратурою міста Києва слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру та клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, минулого місяця в Київській області 18-річна вагітна дочка посварилася з матір'ю і закопала її труп у дворі.

Автор: Катерина Гірник