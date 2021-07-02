За словами правоохоронців, молода дівчина так вчинила, бо злякалася осуду родичів та сусідів.

У Київській області 18-річна донька після сварки з матір'ю вирішила сховати її труп та закопала його у дворі. При цьому обставини смерті жінки залишаються для слідства незрозумілими.

Про це у п'ятницю, 2 липня, розповіли в поліції Київської області.

Про зникнення 56-річної господині однієї із садиб у селі Велика Бугаївка правоохоронцям 15 червня заявила її старша донька. Як з'ясували слідчі, напередодні зникнення жінка разом зі своєю молодшою вагітною донькою відпочивала у сусідів та вживала спиртне. Згодом родички повернулись додому і посварилися.

Під час сварки 18-річна донька штовхнула матір, а потім пішла спати. Коли ж вранці дівчина прокинулася, знайшла маму мертвою.

"Злякавшись осуду родичів та односельців, вона поховала матір на території домоволодіння, де правоохоронці й виявили тіло господині. Труп було направлено на експертизу, втім з'ясувати причини смерті не вдалося через різкі гнилісні зміни. Разом з тим, слідів насильницької смерті на тілі загиблої не виявлено", - повідомляють поліцейські.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Однак зараз поліція проводить додаткові поглиблені експертизи щодо встановлення причини смерті жінки.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова