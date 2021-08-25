Львів'янина та його дитину винесло у море на надувному матраці.

Тіло чоловіка, який 19 серпня разом зі своїм сином потонув на Херсонщині, знайшли аж в Криму. Труп дитини раніше виявили біля берега на острові Джарилгач, поблизу Лазурного у Скадовському районі.

Подробиці трагедії, яка сталася на Херсонщині, виданню lviv1256 повідомила подруга родини загиблих Христина Левицька.

Тіло чоловіка виявили 23 серпня. Труп знайшли у Криму в Чорноморському. За словами Левицької, пошуки львів'янина тривали усі ці дні, з 19 серпня. Тільки тепер стало відомо, що чоловіка віднесло аж до Криму.

Читайте такожНа Київщині чоловік пробрався до чужого будинку і влаштував різанину в дитячій кімнатіТіло потонулого другокласника виявили майже одразу після трагедії. Разом із батьком він плавав на надувному матраці, їх винесло у відкрите море. У сім'ї, яку спіткала трагедія, було троє дітей. Тепер матір, яка втратила сина та свого чоловіка, вимушена самотужки виховувати двох доньок.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на дні харківського озера знайшли труп дитини. 12-річний хлопчик потонув за невідомих обставин.

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Автор: Поліна Кузенко