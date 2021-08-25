12-річний хлопчик потонув за невідомих обставин.

У Харкові на озері біля бульвару Івана Каркача, 81, за невідомих обставин потонув 12-річний хлопчик.

Про це розповіли в ГУ ДСНС України в Харківській області.

Повідомлення з поліції про надзвичайну подію надійшло до рятувальників 24 серпня о 19:27. На пошуки дитини вирушив черговий караул 8-ї рятувальної частини ДСНС, однак хлопця знайти не вдалося.

Тоді 25 серпня на місце прибула водолазна група Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС.

"Водолази провели пошукові роботи, під час яких на дні ставка виявили тіло дитини та дістали його на берег", - повідомили рятувальники.

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Автор: Катерина Комолова